Участники свадебного кортежа в Карачаево-Черкесии устроили массовый таран машин и стрельбу

В Карачаево-Черкесии участники свадебного кортежа начали таранить автомобили друг друга. Об этом сообщает Telegram-канал 112 и публикует видеозапись инцидента.

«Все началось, как обычно: водитель Toyota Camry решил отметить свадьбу пальбой в воздух. Но видимо, это был сигнал к началу всеобщего безумия, потому что дальше кортеж превратился в филиал «Форсажа» на сельской дороге», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, как водитель белого ВАЗ-2110 прижимается к задней части черного седана Audi. Водитель Audi трогается с места и от его машины отрывается бампер. В дальнейшем водитель «десятки» протаранил правый борт Audi и прижал его к забору. Затем серый ВАЗ-2110 врезался в белый в узком проезде, а водитель следующей в том же кортеже Toyota Camry трижды выстрелил в воздух из пистолета.

На место происшествия прибыла полиция, нарушителей доставили в отдел.

Ранее на видео попала массовая драка краснодарцев на проезжей части.