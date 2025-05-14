«Вымогали 10 млн, забрали паспорт»: хоккеиста Мичкова шантажируют после ДТП на чужой машине

Российский нападающий команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае. Владельцы прокатной конторы удерживают его паспорт и требуют крупную компенсацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Находился на пассажирском сиденье

Форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оказался в центре скандала в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Baza, он попал в ДТП на арендованной машине, и теперь с него требуют компенсацию в размере 10 млн рублей.

Сам Мичков утверждает, что сидел на пассажирском сиденье, а за рулем автомобиля находился его друг. Тем не менее аренда BMW 430 была оформлена именно на Матвея, при этом право на управление транспортным средством было также у друга хоккеиста. Они арендовали машину еще 3 мая. Авария произошла спустя несколько дней, никто из находившихся в салоне не пострадал. Неизвестно, был ли автомобиль застрахован. Однако владельцы сервиса аренды требуют от Мичкова выплатить $100 тыс.

«Забрали паспорта»

Выяснилось также, что паспорта Мичкова и его друга до сих пор находятся у владельца прокатной конторы. К делу уже подключились местные адвокаты. Установлено, что Матвей действительно находился на пассажирском кресле, при этом ни он, ни его друг не употребляли спиртных напитков — об этом сообщил адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы хоккеиста.

«Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов.

Более того, владельцы сервиса незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ.

Тем более, хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка $100 тыс. для того, чтобы информация о нем не разошлась в СМИ. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая», — сказал адвокат.

Паспорт Матвея на данный момент по-прежнему остается в прокатной конторе. Несмотря на это, российский хоккеист вылетел из Эмиратов.

Дебютный сезон Мичкова в НХЛ

Матвей Мичков — воспитанник пермского хоккея, на юниорском уровне выступал также за ярославский «Локомотив». Но в 2020 году он перешел в систему петербургского СКА, в командах которой и провел почти всю часть взрослой карьеры в России. На драфте НХЛ 2023 года его в первом раунде под седьмым номером выбрали «Филадельфия Флайерз», трехлетний контракт с этим клубом он подписал 1 июля 2024 года.

Дебютный матч за «летчиков» он провел в октябре 2024 года против «Ванкувера». А уже в следующей игре, с «Калгари», набрал первое очко, записав на свой счет результативную передачу. А первые шайбы он забросил в своем третьем матче, открыв свой снайперский счет дублем в ворота «Эдмонтона».

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Матвей уже успел установить несколько клубных рекордов. 19-летний на тот момент хоккеист стал самым молодым игроком в истории «Филадельфии», сделавшим три голевые передачи за один период. Это произошло 5 декабря 2024 года в игре с «Флоридой». А в марте 2025 года он набрал 50 (20+30) очков за сезон и стал первым игроком «Флайерз» в возрасте 20 лет и моложе, кто смог достичь этой планки с сезона-2000/01.

В общей сложности в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата российский нападающий набрал 63 (26+37) очка и долгое время рассматривался как фаворит в гонке за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Однако в итоге он не попал в тройку номинантов на трофей: в нее вошли защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон, нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вольф.