Названы официальные цены кроссоверов Li Auto в России

Кроссоверы Li Auto будут стоить в России от 5,7 млн рублей

Китайские кроссоверы Li Auto будут стоить в России от 5,7 млн рублей, сообщает пресс-служба концерна Sinomach Auto.

Так, модель Lixiang L6 будет стоить от 5,69 млн в версии Pro и от 6,09 млн в исполнении Max. Более крупный кроссовер L7 — от 6,59 млн (Pro) и от 7,29 млн (Ultra). Флагманский L9 в комплектации Ultra обойдется в 8,59 млн рублей.

Автомобили будут иметь русский мастер-аккаунт, русифицированный интерфейс, гарантию на батарею на 160 тыс. километров, гарантию на 3 года или 100 тыс. километров.

До этого стало известно, что новый кроссовер Omoda C7 получит пять комплектаций — переднеприводные Joy и Lifestyle и полноприводные Drive, Active и Supreme. Во всех случаях машина оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и 275 Нм в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В базовой комплектации модель получит 18-дюймовые колесные диски. Кроме того, у машины будут светодиодные фары, задний парктроник, «зимний пакет» и электропривод багажника. В новом кроссовере салон отделан экокожей.

Ранее в России начались продажи кроссоверов Kia KX1 за 1,4 млн рублей.