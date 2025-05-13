В России начались продажи кроссоверов Kia KX1 за 1,4 млн рублей

Новый кроссовер Kia KX1 стал доступен в РФ от 1,4 млн рублей

В России начались продажи новых кроссоверов Kia KX1 по цене от 1,4 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня». Официальные поставки модели в РФ не осуществляются.

Переднеприводный Kia KX1 построен на одной платформе с седаном Kia Rio и кросс-хэтчбеком Kia Rio X, которые с начала прошлого года выпускаются в Санкт-Петербурге под новым брендом Solaris. Автомобиль оснащается 100-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 1,4 л. и вариатором.

В комплектацию Kia KX1 входят кожаный мультируль, климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, литые диски, электропривод зеркал, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее стало известно, когда в России появятся автомобили под маскировочным брендом Nordcross.