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Россиянам назвали цены на новый кроссовер Omoda C7 для России

Автоэксперт Петров: кроссоверы Omoda C7 можно будет купить за 3 млн рублей в РФ
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Omoda

Официальная премьера кроссовера Omoda C7 состоится 27 мая в России, при этом предполагаемая стоимость автомобиля – от 2,99 млн рублей до 3,6 млн рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

«Модель получит пять комплектаций — переднеприводные Joy и Lifestyle и полноприводные Drive, Active и Supreme. Во всех случаях машина оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и 275 Нм в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач», — говорится в сообщении.

В пресс-службе китайской марки подтвердили, что презентация нового кроссовера назначена на конец мая 2025 года. В этот же день станет известно, за какую стоимость россиянам можно будет приобрести автомобиль.

По информации источника, в базовой комплектации модель получит 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, задний парктроник, «зимний пакет», электропривод багажника, отделку салона из экокожи, цифровую приборную панель размером 8,9 дюйма и экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма.

Ранее в России начались продажи кроссоверов Kia KX1 за 1,4 млн рублей.

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