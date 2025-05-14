Названы семь самых грязных мест в автомобиле

Роспотребнадзор перечислил семь самых грязных мест в автомобиле

В Роспотребнадзоре перечислили наиболее грязные места в автомобиле.

«Наиболее загрязненные места в салоне — это руль, рычаг КПП, приборная панель, экран медиасистемы, коврики, багажник и сиденья», - сообщили в ведомстве.

Для поддержания чистоты в салоне водителям порекомендовали дезинфицировать антисептиком все перечисленные места, а также менять фильтры кондиционера каждые 10-15 тыс. километров пробега.

Кроме того, специалисты посоветовали регулярно проветривать салон автомобиля в течение 15-20 секунд и каждые полгода проводить бактериальную обработку испарителя кондиционера специальным антисептиком.

До этого директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что водителю нужно следить за работой кондиционера, поскольку его ремонт может обойтись в десятки тысяч рублей.

По его словам, нельзя пренебрегать обслуживанием, поскольку фреон со временем уходит, фильтры забиваются, а патрубки рассыхаются. Также специалист не рекомендует регулярно включать кондиционер на максимум, потому что постоянная работа на предельной мощности изнашивает компрессор.

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