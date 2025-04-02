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Водителям назвали ошибки, которые губят кондиционер в машине

Автоэксперт Константинов назвал пять ошибок, которые губят кондиционер в авто
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Shutterstock

Водителю нужно следить за работой кондиционера, поскольку его ремонт может обойтись в десятки тысяч рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

«Первая и самая грубая ошибка — включать кондиционер на полную мощность сразу после прогретого на солнце салона. Представьте: машина час стояла под палящим солнцем, воздух внутри раскален, компрессор перегрет — и тут его резко нагружают», — сообщил эксперт.

По его словам, нельзя пренебрегать обслуживанием, поскольку фреон со временем уходит, фильтры забиваются, а патрубки рассыхаются. Также специалист не рекомендует регулярно включать кондиционер на максимум, потому что постоянная работа на предельной мощности изнашивает компрессор.

Константинов отмечает, что в зимнее время кондиционер также следует включать, поскольку без регулярной работы масло в системе не циркулирует, уплотнители пересыхают, из-за чего с наступлением тепла система может не включиться. Кроме того, эксперт советует не игнорировать первые признаки неисправности, чтобы не делать впоследствии серьезный ремонт.

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