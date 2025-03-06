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Автомобилистам напомнили, что нужно поменять в машине весной

Автоэксперт Баканов: весной важно проверить радиатор и кондиционер в автомобиле
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Первое, что нужно сделать автомобилисту, когда установится плюсовая температура и дороги высохнут, — смыть с машины всю грязь и реагенты. Такой совет в интервью РИАМО дал автоэксперт Петр Баканов. Также, по его словам, следует подготовить к теплому сезону систему охлаждения.

«Это особенно важно для машин с пробегом. Если давно не чистили радиатор со снятием, то лучше этим заняться. Просто помыть на мойке недостаточно — радиаторный пакет снимается, разбирается, продувается, моется под высоким давлением и промывается щелочными растворами, чтобы убрать осадок», — пояснил специалист.

Кроме того, стоит провести диагностику системы кондиционирования: проверить давление в системе, уровень хладагента и газомасляной смеси, добавил он.

Что касается смены резины, об этом стоит задумываться только после того, как среднесуточная температура стабильно установится на отметке выше +4°C, отметил Баканов.

Генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия» Евгений Мелехин до этого посоветовал проверять после зимы дворники. Даже если щетки стеклоочистителя были установлены осенью, за зиму они могли потрескаться из-за холодов, пояснил он.

Кроме того, эксперт советует проверить тормозную систему, а также уровень и качество жидкостей: антифриза, моторного масла и трансмиссионной жидкости.

Ранее россиянам рассказали, что делать с автомобилем после зимнего простоя.

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