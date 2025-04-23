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МВД не планирует усиливать контроль за техническим состоянием машин старше десяти лет

МВД РФ: усиления контроля за техсостоянием автомобилей старше 10 лет не будет
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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство внутренних дел России не планирует усиливать контроль за техсостоянием автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что автомобили, чей возраст превышает 10 лет, столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах. Отмечалось, что сотрудники ГИБДД усилят контроль за техническим состоянием таких машин. «Эта информация не соответствует действительности», — сказали в МВД.

До этого МВД РФ выступило с предложением утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром машин. Законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Перечень индикаторов риска нарушения <…> дополнить», — уточнили в документе.

В числе дополнительных мер упоминается оснащение автомобиля тахографом, который регистрирует режим труда и отдыха водителя. В диагностической карте должны быть указаны марка, модель и серийный номер устройства.

В пояснительной записке уточнили, что цель индикаторов — выявление отклонений от параметров объектов контроля, которые могут свидетельствовать о нарушениях обязательных требований при техосмотрах.

Ранее сообщалось, что регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО.

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