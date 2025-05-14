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Голый сахалинец, кричащий заклинания на проезжей части, попал на видео

На Сахалине на видео попало, как голый мужчина кричал заклинание на дороге

На Сахалине 13 мая мужчина без одежды ходил по проезжей части и произносил заклинания. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин. Точка отсчета».

«Он разговаривал сам с собой, кричал «Экспекто патронум», что-то говорил про солнце, размахивая руками и гулял то по асфальту, то по траве. Возможно, мужчина болен, но это же не значит, что можно гулять по двору голым, пугая детей и взрослых», — сообщили местные жители.

По их словам, нарушитель не мог попасть домой. Кроме того, очевидцы рассказали, что этот же человек спал в подъезде в ночь на 13 мая.

На опубликованном в сети видео видно, как полностью голый мужчина ходит по проезжей части. Далее на записи заметно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, сахалинца одели и увезли.

По информации источника, в настоящее время решается вопрос о госпитализации нарушителя.

До этого сообщалось, что россиянка дала дочери «порулить» своей Toyota Premio и не выжила.

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