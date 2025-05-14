Россиянка дала дочери «порулить» своей Toyota Premio и не выжила

На Алтае женщина пустила за руль несовершеннолетнюю дочь и разбилась в ДТП

В Алтайском крае россиянка дала «порулить» Toyota Premio своей несовершеннолетней дочери, которая впоследствии спровоцировала ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале местного ГУ МВД.

«Установлено, что водитель, девушка 2008 г.р., которой мама доверила управление автомобилем Toyota Premio, не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность ситуации...не справилась с управлением, допустила съезд в кювет с наездом на дерево», — говорится в публикации.

В результате полученных травм мать девушки 1985 года рождения не выжила. Виновницу ДТП госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

До этого в Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта. Skoda и Mitsubishi попали в ДТП на Кутузовском проспекте перед ТТК. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали одного водителя. Движение автомобилей в сторону центра города было ограничено и сильно затруднено.

Ранее в Благовещенске Химера «эпично» взмыл в воздух на Lexus в гонке с ДПС.