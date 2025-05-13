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Дилеры начали предлагать новые Subaru Forester по цене от 2,7 млн рублей

В России возобновили продажи новых кроссоверов Subaru Forester от 2,7 млн рублей
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Subaru

В России возобновили продажи новых Subaru Forester, сообщает портал «Автоновости дня». Официальные поставки модели в РФ не осуществляются.

Дилеры могут привезти машину со 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, вариатором и полным приводом, но водителю при этом придется «смириться» с праворульной компоновкой салона. Такая машина будет стоить 2,7 млн рублей.

У автомобиля есть люк, камера кругового обзора с парктрониками, система мониторинга слепых зон, электрорегулировки сидений, электропривод багажника.

Также доступна леворульная версия с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. Она обойдется в 3 млн рублей.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее стало известно, когда в России появятся автомобили под маскировочным брендом Nordcross.

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