Автодома на базе УАЗ «Профи» могут начать выпускать в России

Компания «Универсал НН» из Нижнего Новгорода рассматривает возможность наладить производство автодомов на базе автомобиля УАЗ «Профи», сообщают «Известия».

«Идея эстетически выверенного автомобиля с объемным багажным отсеком, вместительным салоном и полным приводом, предназначенного для автономных путешествий, в нашей компании зреет уже довольно давно. Концепция и конфигурация автодома еще только на стадии проработки», — рассказал «Известиям» собеседник.

По его словам, сейчас оценивается возможность запуска такого «УАЗа» в мелкосерийное производство.

До этого стало известно, что калужская компания «Геркулес» разработала уборочный автомобиль на шасси «Профи».

Автомобиль предназначен для распределения по поверхности автодорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Передний съемный гидрофицированный отвал может быть заменен на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией от дополнительного бензинового двигателя (29 л.с.).

Ранее в сети появились изображения нового российского внедорожника.