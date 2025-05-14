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«Им это нравится»: козы прыгали по автомобилям москвичей, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как козы прыгали по автомобилям и ели антенны

В Москве козы залезали на автомобили и ели антенны. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Козы продолжают беспокоить жителей Бутово. В Южном Бутово козы Валерия Аникеева гуляют по району, портя клумбы и машины. Жители спорят: умиляться или возмущаться», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как козы стоят на автомобиле, после чего спрыгивают и подходят к другим припаркованным машинам, на которые тоже забираются. На записи также видно, что одна из коз пытается запрыгнуть на капот синего легкового автомобиля, но у нее не выходит. По словам автора видео, одна из коз ела антенну синей машины. Кроме того, мужчина отметил, что животным это нравится.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге лоси, игнорирующие ПДД, убегали от гаишников. Сотрудники ДПС запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лоси бегут рядом с патрульным автомобилем, а затем перебегают проезжую часть.

Ранее кот ехал на автомобиле по Краснодару.

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