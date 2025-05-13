Ростовчанка на Range Rover Sport протаранила 7 авто, и это попало на видео

Mash: женщина на Range Rover Sport протаранила семь машин в Ростове

В Ростове женщина на Range Rover Sport врезалась в семь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Во время маневра женщина умудрилась ударить семь машин. Хотела уехать с места аварии, но не смогла осилить такой квест», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как к автомобилю подбегают мужчины, но транспорт резко начинает движение и таранит несколько легковушек, которые стоят на проезжей части.

Очевидцы сообщили, что сотрудники правоохранительных органов передали водительницу медикам.

До этого сообщалось, что 13 мая в Москве на улице Славянский бульвар авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших. В районе аварии движение транспорта было затруднено на 400 метров. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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