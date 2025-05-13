Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вор украл велосипеды российских звезд

Mash: серийный вор велосипедов российских звезд появился в Москве
close
Shutterstock

В Москве появился вор, который крадет велосипеды российских звезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На счету необычного похитителя уже два железных коня на сумму более 100 тысяч рублей. Первой жертвой стала художница Юлия Чеканова, которая работает над проектами «Балет» и «Качели», — говорится в сообщении.

По информации источника, вор забрал двухколесный транспорт Bear Bike стоимостью 50 тысяч рублей, который владелица три недели назад оставила возле дверей своей квартиры. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нарушителя.

Также сообщается, что подобная ситуация произошла у продюсера популярной франшизы «Холоп» Антона Морозенко. Велосипед стоимостью 70 тысяч рублей у москвича украли в подъезде. Сценарист сообщил, что до сих пор полицейские не нашли вора.

До этого сообщалось, что в Москве на улице Славянский бульвар ДТП с фурой парализовало движение транспорта.

Ранее кот проехался по Краснодару на автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами