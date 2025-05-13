В Москве вор украл велосипеды российских звезд

В Москве появился вор, который крадет велосипеды российских звезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На счету необычного похитителя уже два железных коня на сумму более 100 тысяч рублей. Первой жертвой стала художница Юлия Чеканова, которая работает над проектами «Балет» и «Качели», — говорится в сообщении.

По информации источника, вор забрал двухколесный транспорт Bear Bike стоимостью 50 тысяч рублей, который владелица три недели назад оставила возле дверей своей квартиры. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нарушителя.

Также сообщается, что подобная ситуация произошла у продюсера популярной франшизы «Холоп» Антона Морозенко. Велосипед стоимостью 70 тысяч рублей у москвича украли в подъезде. Сценарист сообщил, что до сих пор полицейские не нашли вора.

До этого сообщалось, что в Москве на улице Славянский бульвар ДТП с фурой парализовало движение транспорта.

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