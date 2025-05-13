Появилось видео, на котором сахалинец задавил мужчину и порезал ножом пять человек

На Сахалине на видео попало, как мужчина задавил человека и порезал ножом людей

На Сахалине мужчина задавил человека и порезал ножом пятерых человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Сахалинцы до сих пор не могут оправиться от жуткого происшествия, которое произошло в ночь на 9 мая в Корсакове. Тогда 23-летний пьяный местный житель с ножом бросался на толпу, а после намеренно задавил человека», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина падает на проезжую часть, и в этот момент на него наезжает легковой автомобиль, который еще несколько метров тащит человека. Далее на записи видно, как нарушитель размахивает ножом.

По информации источника, в результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина по имени Василий 1989 года рождения. По словам его сестры, Василий пытался помочь окружающим успокоить нарушителя, размахивающего ножом.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в городе Корсаков на улице Окружной. 22-летний злоумышленник ранил пять человек возле магазина.

Ранее автомобилист избил екатеринбурженку с детьми.