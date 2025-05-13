Автомобилист избил екатеринбурженку с детьми, и это попало на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как водитель побил женщину из-за ребенка

В Екатеринбурге автомобилист ударил екатеринбурженку после того, как ее ребенок выбежал на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Мать гуляла на ЖБИ с тремя детьми, один из них выбежал на дорогу во дворе. Водитель заметил ребенка в последний момент — чуть не сбил», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть и автомобиль останавливается перед ним, но женщина начинает кричать на водителя. Далее на записи видно, как мужчина ударяет екатеринбурженку и толкает ее на землю.

По информации источника, пострадавшая написала заявление в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нарушителя и проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Башкирии таксист-мигрант пытался проникнуть в квартиру своей пассажирки. На кадрах видно, как таксист пытается проникнуть в подъезд, толкает пассажирку в сторону и держит дверь.

Ранее в Барнауле иномарка провалилась под землю.