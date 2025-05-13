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Стала известна цена первого «народного» автомобиля от «Автотора»

SBS Consulting: новый автомобиль «Автотора» будет стоить всего 1 млн рублей
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Автодор

Стоимость миникаров Eonyx, выпуск которых наладит завод «Автотор» в Калининграде, составит около 1 млн рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Я полагаю, что в силу не такого большого, как в Китае, масштаба производства, ценник в России будет точно выше – возможно, на уровне 1 млн рублей», — сказал Бабанский.

При запасе хода в 130 км автопроизводитель сможет сэкономить на тяговой батарее: аккумулятор на 25–30 кВт⋅ч стоит в среднем $3,5–4,2 тыс. (283–340 тыс. рублей), уточнил эксперт.

«В России довольно сильный отложенный спрос на автомобили в связи со старением автопарка и низкими темпами его обновления. Большинство поездок совершаются по маршруту от дома до офиса или торгового центра, и для такой эксплуатации компактные автомобили хорошо подходят», — заключил Бабанский.

О самом дешевом автомобиле в России, выпуск которого наладят в Калининграде, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский электромобиль «Атом» прошел серию краш-тестов.

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