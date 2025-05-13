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В Эстонии выставили на продажу редкую «Волгу» КГБ

В Эстонии продают редкую «Волгу» КГБ с мощным мотором
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S.Candide/Shutterstock/FOTODOM

В Эстонии выставили на продажу редкую «Волгу» ГАЗ-31013 с V8 для нужд КГБ, сообщает «Российская газета».

«Данная модификация, известная как «догонялка», была разработана сотрудниками Горьковского автозавода на базе серийной 3102 специально для нужд КГБ», — сообщает газета.

Под капотом скрывается V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗМЗ-505 объемом 5,5 литра и мощностью 195 л.с. В паре с ним работает классическая 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Продавец из Таллина просит за автомобиль €49 тыс. (4,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.

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