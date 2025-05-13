В России сильно подешевели автомобили KGM

Корейские кроссоверы KGM подешевели в России на 360-640 тысяч рублей

Корейские кроссоверы KGM стали доступнее в России, сообщает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

«С 13 по 31 мая прямая выгода на Korando варьируется от 510 до 640 тысяч рублей, а на Torres – от 360 до 510 тысяч рублей. Таким образом, начальный Korando City можно купить за 3,2 млн рублей, а самый простой Torres City – за 3,99 млн рублей», - сообщил Кадаков.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.