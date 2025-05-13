Волгоградец на легковушке влетел в людей в автосервисе, и это попало на видео

В Волгоградской области на видео попало, как легковушка влетела в людей и авто

В Волгоградской области автомобиль врезался в людей около автосервиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Водитель не справился с управлением и влетел в людей около автосервиса. Мужчины чинили грузовик и не видели приближение машины. Примечательно, что собака отошла от места буквально за секунды до удара», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как синий легковой автомобиль сворачивает с проезжей части и боком врезается в грузовик. От удара транспорт отлетает в мужчин, которые ранее чинили грузовик.

По информации источника, два человека получили серьезные травмы. В настоящее время они находятся в реанимации в критическом состоянии.

До этого сообщалось, что в Барнауле под Renault Duster провалился асфальт. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что асфальт провалился под передней частью автомобиля. Также заметно, что это произошло на парковке.

Ранее кот проехался по Краснодару на автомобиле.