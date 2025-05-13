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В Барнауле иномарка провалилась под землю и попала на видео

В Барнауле на видео попал Renault Duster, провалившийся под землю на парковке

В Барнауле под Renault Duster провалился асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Иномарка отправилась в путешествие к центру земли в центре Барнаула. Асфальт провалился прямо за зданием правительства Алтайского края «Дастер» повис на краю ямы и ушел передними колесами вниз», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что асфальт провалился под передней частью автомобиля. Также заметно, что это произошло на парковке.

До этого сообщалось, что в Калуге 13 мая учительница в декрете подожгла пять автомобилей на закрытой стоянке Росгвардии, сбила человека, а после ДТП избила его. На опубликованных в сети кадрах видно, как нарушительница обливает автомобили на парковке жидкостью, после чего поджигает их. На записи также заметно, что машины резко воспламеняются. При попытке скрыться с места инцидента огонь перекинулся на нарушительницу.

Ранее кот проехался по Краснодару на автомобиле.

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