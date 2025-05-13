Второго организатора нелегальных гонок задержали в Ангарске после наезда на зрительницу

В Ангарске задержали организатора нелегальных гонок после наезда на зрительницу

В Ангарске задержан второй организатор нелегальных автогонок, в ходе которых один из участников наехал на 17-летнюю зрительницу. Об этом сообщает Readovka.

«Следователи Иркутской области задержали 32-летнюю местную жительницу, второго организатора нелегальной сходки стритрейсеров на трассе Ангарск — Тальяны», — отмечается в публикации.

Женщина находится на допросе в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Утверждается, что она дала признательные показания.

Еще одна женщина, организовывавшая гонку, была задержана ранее.

ДТП произошло в ночь с 10 на 11 мая, около 01:30, на 9-м км автодороги Ангарск — Тальяны. Водитель Toyota Chaser не справился с управлением и въехал в толпу зрителей, 17-летней девушке выжить не удалось. Еще два человека пострадали. О происшествии подробно писала «Газета.Ru».

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