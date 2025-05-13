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Калужанка пробралась на стоянку Росгвардии, подожгла машины и избила человека

В Калуге молодая мать подожгла машины на стоянке Росгвардии и избила человека
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Telegram-канал «Mash»

В Калуге 13 мая женщина пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Калуге девушка пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла пять автомобилей. При попытке скрыться она сбила пешехода, а после вышла из машины и избила его. Вероятно, она сделала все это по указанию мошенников», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленница пробралась на закрытую стоянку Росгвардии, облила горячей жидкостью и подожгла четыре автомобиля Lada Granta и ВАЗ-2114. Предварительно, все автомобили не подлежат восстановлению. После она села в свой Chevrolet Aveo и пыталась выехать из города, но сбила мужчину, которого после ДТП избила.

Telegram-канал Shot утверждает, что автомобили подожгла 27-летняя учительница в декрете, у которой три месяца назад появился ребенок. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину через пол часа после поджога. В настоящее время с ней работают следователи, которые выясняют причины произошедшего.

Ранее кот ехал на автомобиле по Краснодару.

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