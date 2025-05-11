«Людей там разбросало»: в Ангарске на любительских гонках автомобиль въехал в толпу

В Ангарске участник нелегальных гонок не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. Очевидец рассказал «Газете.Ru», что 17-летнюю девушку зажало между двумя машинами, а ее друзей отбросило в сторону. Подросток погибла. Водителя и организатора гонок задержали. Компания, которая отвечала за нелегальные гонки, поставила ограждения только в самом начале трассы, не позаботившись о безопасности всех зрителей.

В Иркутской области гонщик не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. На месте погибла 17-летняя девушка, еще двое людей получили травмы, сообщили в местном МВД.

По предварительным данным, нелегальные гонки проводились в ночь с 10 на 11 мая, около 01:30, на 9 км автодороги «Ангарск — Тальяны». За рулем автомобиля «Тойота Чайзер» был 31-летний гонщик. Он не справился с управлением, влетел в толпу пешеходов и машину «Хонда Цивик», а затем съехал с дороги.

«В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще два пешехода с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте провели процедуру освидетельствования водителя — он был трезв.

Организаторы гонки задержаны

Местный СК возбудил уголовное дело о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг. 31-летнего водителя и 32-летнюю женщину-организатора задержали , их уже допросили.

«В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в МВД.

Telegram-канал SHOT пишет, что нелегальные гонки организовал Angarsk Racing Club, они базируются в Ангарске. Компания более десяти лет проводит подобные мероприятия. Сейчас они ограничили доступ к своим соцсетям.

По предварительным данным, гонка была в формате драг-рейсинга — два автомобиля едут по прямой, соревнуясь, кто быстрее преодолеет короткое расстояние. Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль «Тойота Чайзер» начало заносить почти сразу. Вдоль трассы стояли десятки людей. Машина на скорости врезалась в троих людей, они сразу упали .

SHOT выяснил, что организаторы потребовали от зрителей перестать снимать происходящее. Тем, кто выложил кадры с места происшествия в соцсети, поступили сообщения с требованием удалить контент.

Ограждений не было

Очевидец Андрей рассказал «Газете.Ru», что на участке трассы, где стояла погибшая девушка, не было ограждений. При этом в самом начале трассы они были. Андрей смотрел гонку вместе с женой. По его словам, они случайно увидели, как большой поток автомобилей движется в одном направлении, поэтому поехали за ними.

«Приезжаем, там организаторы были — люди, которые расставляли машины, чтобы не заграждать проезжую часть, в жилетках, с фонарями, чтобы было заметно. Они нам сказали поставить машину так, чтобы никому не мешать. Нас поставили, и мы потом уже под конец уехали немного за трассу, собственно, где и стояла девушка, там компания из пяти-шести человек стояла на машине», — сказал он.

Андрей утверждает, что у машины, которая врезалась в толпу, был турбонаддув (он увеличивает мощность двигателя). Уже в момент старта автомобиль начал пробуксовывать. По словам очевидца, водитель сразу же не справился с управлением:

«У него машину кинуло сначала в левую сторону, он вроде как отрулил, то есть машину, с которой он вставал в заезд, он чуть не задел, и потом, получается, морда автомобиля начала смотреть уже в сторону непосредственно этой девочки и двух других лиц, там парнишка еще с девушкой были. В моменте просто машину на них бросило. Девочка просто стояла, опиралась на крышку багажника машины, в которую он влетел. И тут парнишка еще стоял с девушкой, их по касательной отбросило, а девочку зажало между двумя машинами . Их всех отбросило, машины улетели в кювет, людей тоже разбросало, там разброс, наверное, метров пять-десять был».

Андрей пытался оказать помощь девушке, однако вскоре у нее пропал пульс. Он добавил, что еще у одной пострадавшей рваная рана на бедре и шок, а у молодого человека — перелом тазобедренного сустава и голени (врачи уже провели ему операцию).

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«Мы сразу же подбежали к этой девочке, я бывший МЧСник, оказал помощь, которую мог: немного повернул ей голову, чтобы она не захлебывалась кровью, чтобы дышала, начал с ней разговаривать. Она как бы разговаривала-то не особо, потому что ей тяжело дышать было. И потом супругу оставил, чтобы она разговаривала с ней, просто говорила, чтобы девушка была в сознании», — добавил очевидец.

По словам мужчины, погибшая лежала около получаса — «скорая» долго не ехала, за это время она скончалась. Гонки проводили в отдаленной местности. Сначала прибыла пожарная инспекция, потом сотрудники ГИБДД, а только потом медики.