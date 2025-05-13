Стало известно, когда в России появятся автомобили под маскировочным брендом Nordcross

Российские продажи кроссоверов под новым брендом Nordcross начнутся в мае

Продажи в России кроссоверов под новым брендом Nordcross начнутся в конце мая 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу дилерского холдинга «БорисХоф».

На рынок выйдет модель 001, которая является китайским Lynk & Co 09. Nordcross 001 — это семиместный кроссовер с системой полного привода. Длина Nordcross 001 составляет 5042 мм, ширина — 1977 мм, высота — 1780 мм. Модель оснащена двухлитровым мотором мощностью 254 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение входят четырехзонный климат-контроль, матричные фары, самообучающийся автопарковщик. В салоне предусмотрено шесть экранов.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России возобновили продажи новых Kia Sportage.