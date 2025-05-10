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В России начались продажи кроссоверов Chevrolet Tracker за 1,65 млн рублей

Новый кроссовер Chevrolet Tracker стал доступен в РФ от 1,65 млн рублей
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Chevrolet

В России начались продажи новых кроссоверов Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня». Официальные поставки модели в РФ не осуществляются.

Автомобиль предлагается с 1,0-литровым 116-сильным двигателем, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Кроме того, доступна со 132-сильным двигателем объемом 1,2 литра и автоматической коробкой передач. Также есть 1,3-литровая версия мощностью 165 л.с. Коробка передач - вариатор. Привод у кроссоверов только передний.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России возобновили продажи новых Kia Sportage.

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