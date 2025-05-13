В Краснодарском крае выставили на продажу 35-летний «Запорожец» без пробега

В Краснодарском крае в продаже появился раритетный «Запорожец» 1990 года выпуска без пробега, сообщает «Российская газета».

«Мaкcимaльно нестандартный aвтoмобиль, имеет вoздушное оxлаждeние двигатeля, кaк штутгардтcкий Рorsсhe 911, но пpи этом всeм aвтомoбиль в pазы кoмпактнee и выпуcкaлcя cо времен CСCР», — приводит слова продавца «РГ».

Автомобиль имеет заводской окрас кузова. Стоимость 35-летнего «Запорожца», оснащенного 41-сильным двигателем 1,2 л., составляет 280 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.