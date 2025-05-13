В Москве автомобильная авария парализовала движение транспорта

В Москве ДТП на улице Сущевский Вал затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Сущевский Вал (в районе дома 65) в 3 и 4 полосах произошло ДТП с участием автомобиля такси. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,7 км. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района. По словам жителей района, постоянно перекрывают проезжую часть и подъезды к жилым домам из-за скопления самокатов. Кроме того, местные не могут спать из-за ночного шума от мопедов. Москвичи отметили, что переживают за свою безопасность и боятся попасть в ДТП с самокатом или мопедом на узком тротуаре.

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