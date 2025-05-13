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Названа средняя цена китайского авто с пробегом в России

Средняя цена китайского авто с пробегом в РФ составляет 2,18 млн рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В апреле 2025 года средняя стоимость автомобиля китайских марок с пробегом составила 2,18 млн рублей, что на 3,5% ниже, чем в апреле 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».

Самое сильное снижение средней стоимости отмечено у седана JAC J7. Автомобиль подешевел на 10% относительно марта, его средняя цена составила 1,23 млн рублей. В топ-5 лидеров рейтинга по снижению стоимости также вошли Exeed LX (–5%; 1,92 млн рублей), Lifan X60 (–5%; 572 тыс. рублей), Exeed VX (–4%; 3,15 млн рублей) и Chery Tiggo 4 (–4%; 1,32 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее «Автостат» снизил прогноз продаж новых автомобилей в 2025 году.

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