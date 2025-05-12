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Кондукторша выкинула из автобуса нижегородку, прикрывшуюся Библией, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде кондуктор вытолкал из автобуса пассажирку с Библией

В Нижнем Новгороде кондуктор выгнала пассажирку из автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Типичные будни нижегородских автобусов — кондуктор вышвырнула на улицу женщину, которая не оплатила за проезд», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как кондуктор выталкивает пассажирку из автобуса, которая старается удержаться за транспорт. В процессе конфликта женщина показывает контролеру Библию, после чего кондуктор выталкивает нарушительницу из автобуса.

До этого сообщалось, что в Ростовской области несовершеннолетний спас девушку на проезжей части от похитителя. Инцидент произошел накануне в Волгодонске на улице Гагарина. Мужчина подбежал к 19-летней девушке сзади, схватил ее и попытался утащить. Она отбивалась и кричала. На помощь пришел школьник, который оказался рядом с местом инцидента и спас ростовчанку. В результате произошедшего женщина не пострадала.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу.

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