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Школьник спас ростовчанку от похитителя на проезжей части, и это попало на видео

Shot: В Ростовской области школьник спас девушку от похищения на проезжей части

В Ростовской области несовершеннолетний спас девушку на проезжей части от похитителя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Инцидент произошел накануне в Волгодонске на улице Гагарина около 14 часов. Мужчина подбежал к 19-летней девушке сзади, схватил ее и попытался утащить. Она отчаянно отбивалась и кричала», — говорится в сообщении.

По информации источника, на помощь пришел школьник, который оказался рядом с местом инцидента и спас ростовчанку. После произошедшего женщина не пострадала.

Также сообщается, что похититель уехал на белом Datsun. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личности подозреваемых.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину. Пострадавшая запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина кричит и оскорбляет женщину, а после замахивается и выбивает из ее рук телефон, который падает на землю.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу.

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