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В Новой Москве после ДТП ограничили движение в сторону Подмосковья

Движение в сторону Подмосковья на Филимонковском шоссе перекрыли из-за ДТП

На Филимонковском шоссе в Новой Москве произошло ДТП, из-за чего оба ряда, по которым автомобили едут в Подмосковье, перекрыты. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

По его данным, авария произошла в районе пересечения шоссе с Проектируемым проездом № 5260. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники городских оперативных служб. Несмотря на перекрытие полос, объехать место аварии можно по прилегающим улицам. Движение в районе места проишествия не затруднено.

На опубликованном агентством «Москва» видео видно, что столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара развернуло, и он въехал в ограждение.

В субботу, 3 мая, массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле Москвы. На внешней стороне третьего транспортного кольца столкнулись несколько транспортных средств. В районе ДТП образовался затор, длина которого составила порядка 2,3 км. В столичном дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги. На месте аварии работали городские оперативные службы.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу, и это попало на видео.

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