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Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

На ТТК в Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей
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Depositphotos

В Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что в районе ДТП возник затор длиной 2,3 км. В дептрансе Москвы водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района. По словам жителей района, постоянно перекрывают проезжую часть и подъезды к жилым домам из-за скопления самокатов. Кроме того, местные не могут спать из-за ночного шума от мопедов. Москвичи отметили, что переживают за свою безопасность и боятся попасть в ДТП с самокатом или мопедом на узком тротуаре.

Собирать подписи жители Патриарших будут до середины мая 2025 года, после чего обращение передадут в приемную мэрии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском внедорожник протащил пенсионерку по дороге и попал на видео.

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