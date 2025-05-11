«Одна из страшнейших разборок»: В Китае драка сусликов парализовала движение транспорта

В Китае суслики подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В Китае одна из страшнейших разборок попало на видео. Сотни автомобилистов застряли в пробке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два суслика дерутся на проезжей части, из-за чего на дороге образовалась пробка.

До этого в Иркутской области автомобиль въехал в толпу людей во время драг-заезда. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль во время гонок въезжает в толпу. На записи также видно, что после произошедшего все зрители бегут на место инцидента. В результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Ростовской области 9 мая Lada Priora сбила мотоциклиста. Видеорегистратор Lada Priora запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает мотоциклиста, от удара мужчина падает на дорогу, а запчасти от транспорта разлетаются по проезжей части.

Ранее в Череповце мужчина напал с ножом на пассажира автобуса.