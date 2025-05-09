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На видео попало, как огонь охватил автомобиль на Калужском шоссе

В Москве на Калужском шоссе загорелся автомобиль, его сняли на видео

В Москве на Калужском шоссе загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«На дублере Калужского шоссе (в районе п. Сосенское) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение по дублеру в сторону области перекрыто», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль охватило огнем. Причины возгорания неизвестны.

До этого сообщалось, что на юге Москвы на 26-м километре МКАД в районе развязки с Липецкой улицей загорелся салон с китайскими автомобилями. По словам очевидцев, из здания автодилера клубится серый дым. Кроме того, известно, что возгорание произошло в автосалоне Changan. В настоящее время уточняются причины произошедшего и информация о пострадавших.

Ранее в Москве саперы провели рейд по черным машинам и попали на видео.

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