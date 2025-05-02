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Пожар заблокировал самый длинный автомобильный тоннель в России

В Дагестане в самом длинном автотоннеле России произошел пожар
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Telegram-канал 112

В Гимринском автомобильном тоннеле в Дагестане произошел пожар, сообщает Telegram-канал 112.

В самом длинном автомобильном тоннеле России, Гимринском, разразился огненный ад. Там вспыхнул автомобиль УАЗ, окутав все вокруг густым черным дымом», — отмечается в публикации.

На подступах к тоннелю образовались многокилометровые пробки, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

В ГКУ «Дагестанавтодор» сообщили, что движение по тоннелю восстановлено в 12:30. Грузовик УАЗ загорелся ориентировочно в 10:30. После ликвидации огня велась вентиляция тоннеля.

Ранее в Волгограде катафалк влетел в подземный переход, ДТП попало на видео.

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