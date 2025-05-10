Стало известно, когда BMW представит новый кроссовер X7

BMW представит новый кроссовер X7 в 2027 году

Новое поколение модели BMW X7 появится в 2027 году. Об этом сообщает Autocar.

В основе второго поколения BMW X7 будет лежать обновленная платформа CLAR, на которой построены модели 7-Series и i7. Всего ожидается четыре типа двигателей для новинки: бензиновые, дизельные, гибридные и электрические.

Также известно, что BMW X7 второго поколения получит абсолютно новую внешность в духе линейки Neue Klasse.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи новых кроссоверов Skoda Karoq.