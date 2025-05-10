Автомобильная авария затруднила движение на востоке Москвы

В Москве на Косинском шоссе произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Косинском шоссе (в районе дома 6А по улице Дмитриевского) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — сообщает канал.

В дептрансе посоветовали водителям выбирать маршруты объезда. Из-за аварии затруднено движение автомобилей в сторону области на 1 километр. Обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района. По словам жителей района, постоянно перекрывают проезжую часть и подъезды к жилым домам из-за скопления самокатов. Кроме того, местные не могут спать из-за ночного шума от мопедов. Москвичи отметили, что переживают за свою безопасность и боятся попасть в ДТП с самокатом или мопедом на узком тротуаре.

Ранее челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу.