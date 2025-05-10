«Музейное хранение»: в России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 с минимальным пробегом

В России продают раритетный ВАЗ-2101 с минимальным пробегом за 850 тысяч рублей

В Московской области на продажу выставили ВАЗ-2101, выпущенный 51 год назад, сообщает «Российская газета». За все время машина проехала всего 13 тыс. километров.

«Визуально автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Из подробностей, озвученных владельцем, известно, что машина 40 лет находилась на музейном хранении», - сообщает «РГ».

Автомобиль оснащен 64-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 л. в паре с механической коробкой передач. Цена машины - 850 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.