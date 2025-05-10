Названы пять минусов Mitsubishi Lancer девятого поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов перечислил минусы седана Mitsubishi Lancer 9 поколения.

«Лакокрасочное покрытие у Lancer тонкое – постоянно появляющиеся сколы и царапины надо подкрашивать, чтобы металл не «зацвел». Особое внимание к задним колесным аркам: ржавчина тут может появиться уже после 5-6 лет эксплуатации», - отметил эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, людям ростом выше среднего в Lancer сидеть тесно. Также, сиденья на автомобилях с пробегами за 100 тыс. километров заметно «просижены». У многих даже сломан каркас.

У атмосферного двигателя 1.6 л мощностью 98 л.с. после 150 тыс. километров может проявиться повышенный расход масла. У механической коробки передач встречаются случаи преждевременного износа подшипников первичного вала и дифференциала.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.