В автомобилях Volvo выявили серьезную неисправность

Компания Volvo Cars отзывает для ремонта 450 тыс. автомобилей, сообщает carscoops.com.

Речь идет о машинах 10 моделей 2021–2025 годов выпуска: Volvo C40, S60, S90, V60 и V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90. В некоторых случаях при включении задней передачи и движении задним ходом на экран не выводится картинка — вместо этого отображается ошибка «Камера временно недоступна».

Владельцам попавших под отзыв машин необходимо будет приехать в дилерский центр Volvo для устранения неисправности.

До этого «Росстандарт» объявил отзыв в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья.

В случае ДТП, когда часть сиденья сложена, пассажир может коснуться планки каркаса, что увеличит риск получения травмы. На всех машинах, подлежащих отзыву, каркас спинки сидений будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что проданные в России Toyota Land Cruiser 300 отзовут для замены двигателей.