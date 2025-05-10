Кроссоверы Exlantix ET появились у российских дилеров

Полноразмерные гибридные кроссоверы Exlantix ET появились в авторизованных дилерских центрах в России, сообщает пресс-служба бренда. Стоимость новинки составляет от 6,6 млн до 7 млн рублей.

Гарантия на кроссовер Exlantix ET действует в течение 8 лет или 200 тысяч км пробега. На электродвигатели, блоки управления и тяговую батарею гарантия составляет 8 лет или 160 тысяч км.

Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения.

Кроссовер Exlantix ET получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Новинка оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Запас хода составляет 1,2 тыс. километров, расход топлива — 6,4 л на 100 км. До «сотни» Exlantix ET разгоняется за 4,8 с.

Ранее сообщалось, что в России стартовали нового кроссовера Chery Tiggo 7L.