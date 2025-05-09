Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как водитель «Нивы» подозвал к себе пешехода с зебры и отпинал его

В Краснодарском крае водитель «Нивы» избил пешехода ногами и попал на видео

В поселке Афипском Краснодарского края водитель «Нивы» избил пешехода после словесного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал »Краснодар Телетайп».

«Судя по всему, водитель остановившегося авто крикнул что-то нелицеприятное пешеходу, пешеход подошел к машине и ответил. Тогда водитель выскочил из авто и несколько раз ударил пешехода», — отмечается в публикации (орфография и пунктуация сохранены).

На кадрах видно, что после словесного конфликта крупный мужчина в черной одежде выскочил из-за руля и пнул ногой уходящего пешехода. Затем он несколько раз ударил его руками, из-за чего пешеход упал лицом на асфальт.

До этого в Череповце произошла поножовщина в автобусе. Местный суд арестовал на два месяца 44-летнего мужчину, который причинил телесные повреждения другому пассажиру.

Ранее в Омске автобус с пассажирами попал в тяжелую аварию с автомобилем ВАЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами