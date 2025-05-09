На видео попало, как водитель «Нивы» подозвал к себе пешехода с зебры и отпинал его

В Краснодарском крае водитель «Нивы» избил пешехода ногами и попал на видео

В поселке Афипском Краснодарского края водитель «Нивы» избил пешехода после словесного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал »Краснодар Телетайп».

«Судя по всему, водитель остановившегося авто крикнул что-то нелицеприятное пешеходу, пешеход подошел к машине и ответил. Тогда водитель выскочил из авто и несколько раз ударил пешехода», — отмечается в публикации (орфография и пунктуация сохранены).

На кадрах видно, что после словесного конфликта крупный мужчина в черной одежде выскочил из-за руля и пнул ногой уходящего пешехода. Затем он несколько раз ударил его руками, из-за чего пешеход упал лицом на асфальт.

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