Тяжелая авария с автобусом, в котором ехали 10 пассажиров, произошла в Омске

В Омске водитель седана ВАЗ протаранил пассажирский автобус, сообщает Telegram-канал «Новости Омска» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

«30-летний водитель легковушки «ВАЗ-21099» столкнулся с автобусом №73 на пересечении Герцена и 7-й Северной. В салоне автобуса в этот момент находилось 10 пассажиров», — отмечается в публикации.

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На кадрах с места аварии видно, что у вишневого седана разбит моторный отсек, сильно смят капот. На автобусе видны следы удара в районе заднего колеса. После столкновения легковой автомобиль отбросило в сторону. Автобус стоит в левом ряду.

До этого в Госдуме предложили запретить рамки для автомобильных номеров с нецензурной бранью.

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