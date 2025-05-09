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На видео попала девушка, которая мешала открывать движение после парада

В Уфе девушка помешала открытию дороги после парада и попала на видео

Неизвестная девушка вышла на середину проезжей части в Уфе, мешая открывать улицу после парада, посвященного 80-летию Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа, Башкортостан» и публикует видеозапись инцидента.

«Девушка мешала открытию дороги после парада. Маршировала посреди дороги, показывала полицейским некрасивые жесты. На Юрюзани остановилась, поклонилась и ушла в закат», — отмечается в публикации.

На снятых очевидцами кадрах видна высокая светловолосая девушка, которая идет по разделительной полосе в середине широкой улицы, размахивая руками. Ее обгоняют полицейские автомобили. После этого девушка перешла на строевой шаг.

До этого в Москве сняли основные ограничения движения в связи с парадом.

Ранее московским водителям напомнили о перекрытии МКАД 9 мая.

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