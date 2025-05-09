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Основные перекрытия движения сняты в Москве

Дептранс: в Москве сняты все основные перекрытия движения транспорта
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Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

Большинство ограничений движения транспорта в Москве, введенные в связи с парадом, посвященным 80-летию Победы, сняты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Все основные ограничения движения сняты. Временные перекрытия сохраняются: на улице Ильинка, на Пречистенской набережной от Саймоновского проезда до Кремлевской набережной», — отмечается в сообщении.

О начале снятия ограничений в Дептрансе сообщили в 12:28 мск. Сначала проезд был разрешен по внешней стороне Садового кольца. Вслед за этим движение разрешили на ряде улиц и набережных в центре Москвы, включая Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, Моховую, Петровку, Театральный проезд, Старую и Новую площади, Каретный Ряд, проспект Мира, Таганскую площадь, Большую Якиманку и проспект Академика Сахарова.

Обо всех перекрытиях, ожидающих Москву 9 мая, подробно писала «Газета.Ru».

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