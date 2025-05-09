Московским водителям напомнили о перекрытии МКАД 9 мая

В Москве 9 мая будет перекрыта значительная часть МКАД от Новорязанского до Минского шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Напоминаем, что с 17:00 будет временно закрыто движение на участках МКАД и Волгоградского проспекта. Движение будет временно закрыто с 17:00 до окончания мероприятия», — отмечается в сообщении.

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Перекрытия коснутся внутренней стороны МКАД от Волгоградского проспекта до Минского шоссе. Также движение закроют на самом Волгоградском проспекте от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД и в двух проездах — Шоссейном и Проектируемом № 3502.

Обо всех перекрытиях улиц и дорог в Москве из-за мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что основные перекрытия движения в Москве сняты.