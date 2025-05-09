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Ограничения движения транспорта начали снимать в центре Москвы

В центре Москвы начали снимать ограничения движения транспорта
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Александр Вильф/РИА Новости

В центре Москвы начали снимать ограничения движения транспорта, введенные в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 80-летию Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение открыто по внешней стороне Садового кольца», — отмечается в сообщении.

Перекрытия на московских улицах были введены с 5 часов утра 9 мая. С этого времени было закрыто движение на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта. С 5:30 закрылось движения на ряде улиц и набережных в центре Москвы, включая Тверскую улицу.

Обо всех перекрытиях дорог в Москве, запланированных к Дню Победы, подробно писала «Газета.Ru». В частности, вечером 9 мая с 17 часов будут перекрыты Волгоградский проспект, а также МКАД от пересечения с Новорязанским шоссе до пересечения с Минским шоссе. Движение откроют по мере прохождения колонны техники.

Ранее на Калужском шоссе в Москве сгорел автомобиль.

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